Joaquin Correa e Milan Skriniar sono gli unici due giocatori della rosa dell'Inter che non parteciperanno alla trasferta di La Spezia, dove domani è in programma l'anticipo della 26esima giornata di Serie A contro la squadra di Leonardo Semplici. Queste le ultime notizie che arrivano dalla seduta della viglia appena terminata ad Appiano Gentile, dove il Tucu si è allenato in gruppo ma Simone Inzaghi ha deciso di non convocarlo per permettergli di lavorare per migliorare la condizione in vista di Porto-Inter. Lo slovacco, invece, è ancora indietro nell'iter di recupero dall'infortunio, infatti, a differenza dell'argentino, non si è allenato con i compagni. Ristabilito al 100%, infine, Federico Dimarco. Lo riporta Sky Sport.