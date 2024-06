Dopo il ko con la Spagna, l'Italia è pronta a voltare pagina. Testa alla Croazia di Dalic contro la quale gli azzurri dovranno portare a casa i tre punti nel bene di una qualificazione senza rischi. In vista del match di domani contro i Vatreni, Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Federico Dimarco, out per via del trauma contusivo rimediato al polpaccio destro, ha in mente più di un cambio. A fare il punto della situazione sulle potenziali scelte del ct azzurro è Sky Sport.

Secondo l'emittente televisiva i cambi previsti sono almeno quattro: confermata l'assenza di Dimarco, che oggi si è allenato a parte, sarà un altro interista a prendere il suo posto: Matteo Darmian, straordinariamente a sinistra. Dovrebbero restare fuori dalla formazione titolare, partendo dalla panchina, anche Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Scamacca. Confermato in difesa l'esterno del Napoli Giovanni Di Lorenzo, e la coppia Bastoni-Calafiori. A centrocampo spazio a Cambiaso insieme a Cristante, Jorginho e l'imprescindibile Nicolò Barella. Attacco affidato a Chiesa e Retegui.

