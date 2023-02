Le situazioni di Skriniar , Amrabat e Zaniolo sono profondamente differenti per diversi motivi. Su SkySport24 , Luca Marchetti fa il riassunto della vicenda: "L'Inter pensava che il giocatore rinnovasse. Molto facile col senno di poi domandarsi il motivo per il quale non sono stati accettati i 50 milioni dal Psg, bisogna ricollocarsi a 6-7 mesi fa quando Skriniar diceva sia alla stampa che ai tifosi che avrebbe rinnovato. E, tra l'altro, l’Inter aveva fatto una proposta anche alta".

"Faccio soltanto un paragone: l’offerta di rinnovo per Leao è di 6,5. Quindi stiamo parlando di cifre da attaccante al livello delle cifre che l’Inter ha offerto ai suoi top - riferisce Marchetti -. A me la cosa che ha stupito di più sono in problemi del Psg con il Fpf, è chiaro che a 10 milioni Skriniar non lo vendi. Se lo voglio adesso, mi serve e sono il Psg lo prendo, non butto lì i bonus. L’Inter è in corsa su tutti i fronti, avrebbe dovuto prendere il sostituto e allora ha voluto tenerlo. Skriniar ha cambiato idea, legittimo farlo, poi non fa piacere ai tifosi e alla dirigenza. Non possiamo dare colpe solo al club, anche i giocatori a volte mettono in difficoltà le società".