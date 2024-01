Quando la sessione di calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli, si sta finalmente sbloccando la trattativa tra il Leicester City e l'Inter per il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Sensi alla corte di Enzo Maresca. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, ai nerazzurri andrebbero 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League delle Foxes, attualmente prime in Championship con dieci punti di vantaggio sulla seconda (che ha una partita in meno).

