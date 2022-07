Per l'Inter quello di domani può essere il giorno giusto per chiudere l'affare Gleison Bremer . Come conferma Sky Sport , infatti, lunedì è previsto un nuovo incontro tra le parti in cui saranno presenti tutti i protagonisti della teleovela: il club nerazzurro, il Torino e il procuratore del centrale brasiliano, che secondo l'emittente "ha già fatto la sua scelta", anche se "la trattativa va conclusa".

L'Inter spinge per chiudere la questione sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 35 milioni di euro (magari in prestito con obbligo di riscatto) più l’inserimento di qualche bonus e di Cesare Casadei, contropartita particolarmente gradita ai granata. Bisogna ora capire come si trasferirà il centrocampista alla corte di Ivan Juric, se con diritto di riscatto e controriscatto o se in prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento della recompra: l'Inter vuole tenere il controllo del giocatore.

Tutto fermo, invece, sul fronte Milan Skriniar: al momento non viene segnalato nessun rilancio per lo slovacco, obiettivo principale del PSG per la difesa.