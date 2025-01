Il Napoli sta già pensando all'eventualità di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, sul quale è tornato alla carica il Paris Saint-Germain che farà un tentativo per acquistarlo a gennaio. La richiesta economica di Aurelio De Laurentiis è di quelle importanti, 80 milioni di euro, soldi che se entrassero in cassa potrebbero essere reinvestiti per rinforzare la rosa. Stando a Sky Sport, il club partenopeo starebbe monitorando la situazione di Federico Chiesa, ai margini del progetto tecnico de Liverpool, e di Edon Zeghrova del Lille, ma soprattutto di due centrocampisti come Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Per il primo, gli azzurri hanno già tentato un approccio e proveranno ancora con il club milanese, che non è convinto di cedere un asset che valuta 45 milioni di euro a una diretta concorrente per lo scudetto. L’altra opzione porta dritti nella Capitale, ma è più complicata dopo il derby vinto proprio anche grazie a un gol del capitano giallorosso.

