Ultime notizie da Appiano Gentile. Oggi sono rientrati Correa, Lautaro e Onana, gli ultimi nazionali a rivedersi alla Pinetina dopo la sosta. Calhanoglu ha fatto tutto con il gruppo e quindi ci sarà, da capire se dall'inizio o dalla panchina, Per Lukaku, invece, ancora lavoro differenziato: certamente out con la Roma e probabilmente anche con il Barcellona. Dubbi di formazione: Asllani in pole per sostituire Brozovic, in attacco spazio alla coppia Lautaro-Dzeko. A riferirlo è SkySport24.