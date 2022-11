Romelu Lukaku all'Inter anche la prossima stagione? Impossibile dirlo adesso, di certo quel che sappiamo, come evidenziato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, è che nell'accordo trovato nel luglio scorso dal club nerazzurro con il Chelsea, per il prestito da 8 milioni di euro più bonus, non è stato inserito neanche un diritto di riscatto. "Si tratta di una trattativa che andrà impostata nuovamente, non penso che la società nerazzurra andrà a comprare il belga subito perché servirebbero molti soldi - ha spiegato l'esperto di mercato - Era andato via per 115 mln, ne servirebbero almeno 60-70.