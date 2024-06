Dopo i vari passi avanti dei giorni scorsi, passi che sembravano indicare la settimana da poco iniziata come quella decisiva per la definizione dell'affare Josep Martinez all'Inter, Sky Sport non ha dubbi: potrebbe essere giovedì il giorno giusto per l'incontro tra il club nerazzurro e il Genoa per definire il costo complessivo e l’eventuale contropartita tecnica. Continua ad essere Satriano il nome più in voga, ma ci sono vari aspetti di cui tener conto e la formula è da imbastire. Quello che è indubbio è che Martinez sarà un giocatore dei Inzaghi, ribadisce l'emittente televisiva che poi svela qualche dettaglio in più dopo le parole di Dumfries rilasciate qualche ora fa (RILEGGI QUI).



Dopo le parole dell'esterno olandese, che dal ritiro dell'Olanda ha risposto per la prima volta sul rinnovo, Sky fa il punto. Secondo l'emittente il fatto che il giocatore si sia sbilanciato così apertamente rappresenta una novità e anche un passo avanti verso l'Inter e verso le possibilità di continuare insieme.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!