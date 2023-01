Il capitolo rinnovi tiene banco in casa Inter. Secondo quanto riportato stasera su Sky a Calciomercato - L'Originale, c'è una novità per quel che riguarda Skriniar e anche per De Vrij. Dallo slovacco il club vuole una risposta alla proposta di prolungamento entro il 20 gennaio, altrimenti verrà considerato un "no". A De Vrij è stato invece offerto un biennale. Al giocatore olandese è stato dato più tempo per dare una risposta e non è escluso che possa esserci un accordo entro la fine di questa finestra di mercato.