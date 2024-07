È Robert Renan il nome nuovo per la difesa dell'Inter, alla ricerca di un braccetto di piede mancino che possa agire da vice Bastoni. Sfumato Cabal e non convinti dalle opzioni Rodriguez e Hermoso, i dirigenti nerazzurri hanno messo il mirino sul talentuoso brasiliano, in prestito all'Internacional dallo Zenit San Pietroburgo.

Per arrivare al talento verdeoro servirebbe comunque un esborso di denaro: Sky Sport parla di una clausola rescissoria da 26 milioni di euro, con una richiesta di 20. "Servirebbe un investimento, ma si potrebbe provare una formula conveniente vista la situazione particolare del calcio russo", chiosa l'emittente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!