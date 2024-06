È il vice Sommer la priorità dell'Inter nel mercato estivo, almeno in questa fase di trattative. Il club nerazzurro è al lavoro alla ricerca di un portiere che possa coprire le spalle allo svizzero ex Bayern per la prossima stagione, con il ruolo di nuovo numero uno in prospettiva.

Al momento Josep Martinez è il più vicino: i contatti col Genoa stanno proseguendo, ma restano in corsa anche il brasiliano Bento e Maduka Okoye, classe '99 dell'Udinese. Lo riferisce Sky Sport.

