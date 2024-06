L'Inter lavora sul mercato e punta a chiudere a breve un doppio colpo, uno per l'immediato e l'altro più in prospettiva. Il primo riguarda Josep Martinez, portiere del Genoa individuato dalla dirigenza come ideale vice Sommer e suo erede nelle prossime stagioni: l'offerta nerazzurra è di 13 milioni di euro, mentre la richiesta è di 18. Secondo Sky Sport il club nerazzurro "conta di chiudere in questa settimana con l’inserimento di una contropartita".

L'altro obiettivo caldo è Francis Tessmann, promettente centrocampista classe 2001 del Venezia: l'idea dell'Inter è prendere il talento statunitense e di lasciarlo ancora un altro anno in prestito in laguna per farlo crescere e giocare con continuità. Anche in questo caso, oltre ad una parte cash, non si esclude che possano rientrare nell'affare delle contropartite: l'emittente fa i nomi di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, nell'ultima stagione in prestito alla Sampdoria e al Cagliari.

