Marko Arnautovic è una nuova idea per i nerazzurri. Anche secondo i colleghi di Sky Sport il profilo del centravanti austriaco. Non c'è ancora stata un'offerta ufficiale al Bologna, ma un primo contatto con l'attaccante. L'idea sarebbe quella di prendere Arnautovic, che tra l'altro conosce bene l'ambiente, per poi trovare una sistemazione a Correa e acquistare anche Balogun in prospettiva futura. C'è anche la possibilità che arrivi solo l'attaccante dell'Arsenal. Più defilate le piste che portano a Taremi e Beto.