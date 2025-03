Le indicazioni che arrivano da Appiano Gentile, dall'allenamento della vigilia di Inter-Monza, portano a pensare che Simone Inzaghi non farà ampio turnover in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord di martedì sera. Detto che a centrocampo torneranno titolari Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, per il resto si va verso la conferma quasi totale dell'undici sceso in campo a Rotterdam, con l'unica eccezione in avanti: Joaquin Correa, infatti, si candida per giocare al fianco di Marcus Thuram, con Lautaro Martinez inizialmente in panchina. In porta, Josep Martinez appare ancora favorito su Yann Sommer, ristabilito dopo il problema alla mano. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa.

