Pian piano, gli infortunati interisti di lunga data si preparano a fare il loro rientro. Approfittando della sosta dei campionati, Simone Inzaghi conta di riavere a disposizione a partire dalla metà della prossima settimana Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco, per poterli convocare per il match di campionato contro l'Udinese del 30 marzo. Il polacco e l'ex Torino oggi hanno svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Federico Dimarco ha lavorato in parte col gruppo.

Quanto ai Nazionali che non hanno potuto rispondere alle rispettive convocazioni, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries si rivedranno ad Appiano Gentile domani per fare terapie, prima di sostenere gli esami che sono stati programmati per la giornata di lunedì. Nessun problema, infine, per Marcus Thuram, che - come noto - convive con un problema alla caviglia ormai da un mese e passa . Lo riporta Sky Sport.