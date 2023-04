A poche ore da Benfica-Inter , Edin Dzeko resta avanti rispetto a Romelu Lukaku nelle gerarchie per affiancare Lautaro Martinez . Questo quanto riportato oggi da Sky Sport . Sugli esterni Dumfries e Dimarco favoriti rispetto a D'Ambrosio (il cui impiego farebbe scalare Darmian in difesa) e Gosens .

Nel frattempo in ritiro è passato Tullio Tinti, agente di Bastoni e non solo, per incontrare e supportare i suoi assistiti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!