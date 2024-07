Il Venezia è al lavoro per chiudere l'affare Stankovic entro la giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo diverse settimane di trattative, il club neopromosso in A vorrebbe definire nelle prossime ore un altro affare con l'Inter dopo l'acquisto a titolo definitivo di Oristanio.

L'asse tra i due club è molto caldo, visto che l'Inter è al lavoro per chiudere in entrata il colpo Tessmann. L'obiettivo in casa Venezia è quello di chiudere la trattativa per il portiere ex Sampdoria già nella giornata di mercoledì, in modo da regalare a Di Francesco il nuovo portiere.

