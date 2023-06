Il Milan ha aperto ufficialmente il canale diretto col Sassuolo per parlare di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore, quelle in cui i rossoneri hanno praticamente ultimato la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha avviato i primi contatti con l'omologo dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Accendendo dunque, il derby di mercato per l'ex centrocampista della Roma, per il quale i nerazzurri avevano già trovato un accordo con la controparte a circa 35 milioni di euro più l'inserimento di Samuele Mulattieri come contropartita tecnica. "Al Milan, dunque, saranno chiesti 40 milioni di euro per strappare il centrocampsita alla concorrenza", spiegano i colleghi di Sky Sport.