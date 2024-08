Le indiscrezioni rimbalzate dall'Argentina trovano ora conferma anche in Italia: Franco Carboni torna in Serie A e si prepara a vestire la maglia del Venezia. Tutto fatto, secondo quanto risulta ai colleghi di Sky Sport, per il prestito del classe 2003 dall'Inter, club proprietario del cartellino.

Dopo l'ultima stagione trascorsa alla Ternana in Serie B, il laterale argentino si era trasferito in questa sessione di mercato al River Plate: l'esperienza con i Millonarios, però, è durata appena un mese a causa dell'avvicendamento in panchina tra Martin Demichelis e Marcelo Gallardo che ha cambiato i piani del club di Buenos Aires. Ora Carboni è pronto a ripartire dalla Laguna, con la speranza che il percorso possa essere più fortunato.

.@VeneziaFC_IT, preso Franco #Carboni, di rientro dal prestito al River — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 22, 2024

