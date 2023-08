Ci siamo, manca sempre meno all'esordio dell'Inter nella nuova stagione in Serie A. I nerazzurri sfidano il Monza per la prima giornata e le ultime sulla formazione che schiererà Inzaghi sono solo conferme. Tra i pali Sommer raccoglie l'eredità di Onana, in difesa De Vrij al centro al posto dell'infortunato Acerbi. Al fiando dell'olandese pronti e confermati Darmian e Bastoni. Le fasce spettano a Dumfries e Dimarco (spazio nella ripresa ai nuovi acquisti Cuadrado e Augusto, ndr). A centrocampo Inzaghi sceglie la tradizione, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti spazio a Thuram al fianco del leader nerazzurro Lautaro Martinez, evidenzia Sky Sport.