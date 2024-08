In Italia piovono subito smentite riguardo alla voce lanciata dal The Athletic (RILEGGI QUI) su un presunto stop alle trattative di rinnovo tra Denzel Dumfries e l'Inter, con il Manchester United sullo sfondo. Secondo Gianluca Di Marzio, firma di spicco di Sky Sport sul mercato, il club nerazzurro e il laterale olandese (con i suoi agenti) si sono visti ieri per parlare del prolungamento. "C'è una grande disponibilità e voglia di continuare insieme", assicura il giornalista.

