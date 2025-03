Sottopostosi questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, Federico Dimarco è l'ennesimo giocatore di Simone Inzaghi ad entrare in infermeria, lasciando in piena emergenza la sua Inter, falcidiata dai problemi fisici dei suoi esterni. Secondo la stima di Sky Sport l'interista figlio della Nord sarà out per almeno tre settimane e il suo rientro dovrebbe essere previsto dopo la sosta.

Dimash di sicuro non ci sarà nella doppia sfida contro il Feyenoord, né contro il Monza, e non è certa la sua assenza a Bergamo contro l'Atalanta, il prossimo 16 marzo, ma resta parecchio improbabile il contrario. Secondo le previsioni dell'emittente televisiva, il 32 di Inzaghi dovrebbe tornare a disposizione appunto dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, quindi per la gara del 30 marzo a San Siro contro l'Udinese.

