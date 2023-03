Samir Handanovic sarà con molta probabilità il portiere titolare questa sera contro lo Spezia. Il portiere sloveno, secondo le ultime novità fornite da Sky Sport, è favorito per difendere l'arco interista nel match del Picco rispetto ad André Onana, nell'ottica di una rotazione nel ruolo prima dell'impegno di Champions League, così come avvenuto nel match contro l'Udinese. Altra novità possibile è legata a Danilo D'Ambrosio, che potrebbe essere inserito nel terzetto difensivo con Matteo Darmian ad agire sulla fascia destra in luogo di Denzel Dumfries.