Cesare Casadei è sempre più vicino al Chelsea. Ne è sicuro Sky Sport che spiega come il giovane centrocampista nerazzurro sarà il sacrificato (se non uno dei sacrificati) sull’altare del bilancio. Come riportato dall’emittente, i Blues stanno avvicinando le richieste dell’Inter, che per privarsi del giocatore classe 2003 chiede 15 milioni di euro più 5 di bonus. I Blues per ora hanno offerto 12 più bonus, tutto lascia pensare che nelle prossime ore le parti possano avvicinarsi ulteriormente e trovare una quadra definitiva. Giovedì possibile chiusura della trattativa.