Concretizzata la cessione di Marcelo Brozovic, destinato a sposare l'Al-Nassr, l'Inter prepara l'assalto a Davide Frattesi. Lo riferisce Sky Sport, ricordando che domani a Rimini è in programma un incontro tra il club nerazzurro, rappresentato da Beppe Marotta, l'agente del giocatore Beppe Riso e il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, con cui era stata già raggiunta un'intesa di massima per 23 milioni di euro (in arrivo dall'addio di Brozo) più Samuele Mulattieri.

