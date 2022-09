Marceo Brozovic è rientrato a Milano in queste ore, ma sosterrà nuovi esami strumentali più approfonditi solo all'inizio della prossima settimana utili allo staff medico interista per capire la vera entità dell'infortunio subito a Vienna con la Croazia. A proposito di acciaccati, Hakan Calhanoglu si può considerare ormai pienamente recuperato, tanto che tra domani e giovedì tornerà in gruppo per poi mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Roma. Gara che Romelu Lukaku molto difficilmente giocherà dal via: Big Rom è un pochino più indietro rispetto al turco per un discorso anche di condizione da ritrovare, ecco perché sulla sua presenza sabato rimane un punto di domanda. Sempre rimanendo in tema attaccanti, gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa rientreranno mercoledì sera in Italia, dormiranno ad Appiano, in tempo per svolgere due allenamenti interi e la rifinitura prima della gara contro l'ex José Mourinho. Lo riporta Sky Sport.