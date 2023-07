La redazione di Sky Sport aggiorna sulla situazione di Yann Bisseck, sbarcato a Milano poco dopo le ore 19 per iniziare la sua avventura all'Inter. Secondo quanto raccolto dall'emittente, però, per le visite mediche ci sarà da attendere: il club nerazzurro sta infatti cercando di trovare un accordo con l'Aarhus senza il pagamento della clausola da 7 milioni di euro, con l'obiettivo di avere pagamenti più dilazionati negli anni. Se non dovesse riuscirci, entro 48 ore pagherà la clausola e chiuderà definitivamente la pratica.

