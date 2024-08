L’Inter si è allenata anche oggi ad Appiano Gentile a due giorni dal kick-off ufficiale della nuova stagione contro il Genoa. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista albanese Kristjan Asllani come ieri ha svolto lavoro personalizzato per l’affaticamento. Domani, giornata di vigilia, Simone Inzaghi valuterà se far partire o meno il calciatore per Genova.

Piotr Zieliński è ancora a parte, ma in fasę di rientro, mentre Stefan De Vrij al momento è più indietro.