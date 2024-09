Allenamento finito da qualche minuto ad Appiano Gentile: la squadra, riferisce Sky Sport, rimarrà in ritiro alla Pinetina dove domani eseguirà la rifinitura e da dove poi partirà nel tardo pomeriggio per raggiungere San Siro per affrontare il derby contro il Milan. Per quanto riguarda le scelte di formazione, se Paulo Fonseca tenta degli esperimenti a sorpresa, per Simone Inzaghi sembrano esserci solo certezze: a partire da Yann Sommer tra i pali, con davanti a sé Benjamin Pavard a destra, Francesco Acerbi in mezzo e Alessandro Bastoni a sinistra.

Sulle fasce partiranno dall'inizio Denzel Dumfries e Federico Dimarco; in regia c'è ovviamente Hakan Calhanoglu, supportato dalle altre colonne delle mediana Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Anche in attacco nessun dubbio: Lautaro Martinez ha risposto presente e giocherà al fianco di Marcus Thuram.

