Nonostante si stia disimpegnando con grande ordine nell'inedito ruolo di perno centrale della difesa a tre in queste uscite estive con l'Inter, il futuro di Lucien Agoume è lontano da Milano. Come riferisce Sky Sport, infatti, nelle prossime ore si chiuderà il suo passaggio al Siviglia. Dopo aver militato già in Andalusia lo scorso anno in prestito, adesso s'appresta a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Siviglia.

