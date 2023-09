Acerbi prova il sorpasso last minute su De Vrij per un posto al centro della difesa dell'Inter. È questo, secondo Sky Sport, l'unico cambio che sta prendendo in considerazione Inzaghi per il derby contro il Milan rispetto alle prime tre uscite in campionato: l'ex Lazio completerebbe così la difesa a tre davanti a Sommer con Darmian e Bastoni, mentre a centrocampo ci saranno le conferme di Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco ancora spazio alla coppia Thuram-Lautaro.

