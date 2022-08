Ormai c'è l'accordo praticamente su tutto per il passaggio di Francesco Acerbi dalla Lazio all'Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i due club hanno trovato l'intesa per il trasferimento del 34enne difensore di Vizzolo Predabissi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per chiudere definitivamente l'operazione ora manca solo l'incastro per capire se il prestito sarà oneroso o meno e l'eventuale cifra. Inoltre la Lazio ha chiesto ad Acerbi di rinunciare agli stipendi di luglio ed agosto, l'ultima pendenza prima di sbloccare il tutto, per dare il via libera definitivo a questa trattativa.