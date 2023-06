Nome freschissimo che irrompe nelle cronache di mercato che riguardano l'Inter. Secondo quanto appena rivelato da SkySport.de, l'ultimo entrato nei radar di Viale della liberazione sarebbe Raphael Guerreiro, in scadenza il 30 giugno con il Borussia Dortmund. Secondo il sito tedesco, negli ultimi giorni sarebbero avvenuti diversi colloqui tra il giocatore e la dirigenza del club: "Ci sono trattative" - si legge nel tweet che parla di accordo vicino ma senza la stretta di mano finale. Sul ventinovenne c'è già il forte interesse del Bayern Monaco ma non solo: "Ci sono anche Atlético e Inter".

❗️Excl. News #Guerreiro: More talks with the player and his management took place in the last days. There are negotiations now. Understand a verbal agreement is close but not done yet.



➡️ Guerreiro impressed as he has signaled that he would like to join #FCBayern

➡️ call… pic.twitter.com/zgYUHmnCTe