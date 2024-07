Non solo Kim Min-jae nel mirino dell'Inter per la difesa, in caso di addio di Stefan De Vrij. Come riportato da Sportitalia, infatti, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Jakub Kiwior, difensore che piace molto anche a Milan e Juventus. Il difensore polacco classe 2000, allo Spezia dal 2021 al 2023, rappresenterebbe un profilo ideale per Simone Inzaghi: giovane, abituato alla difesa a tre e a giocare come braccetto.

Ci sarebbero già stati dei sondaggi, da capire se arriverà però l'apertura dell'Arsenal al prestito con diritto di riscatto, che può magari diventare obbligo. Al momento nulla di definito, ma si tratta di una pista da continuare a seguire. D'altra parte, con l'arrivo di Riccardo Calafiori, potrebbero ridursi li spazi per il polacco.