Alla scadenza del contratto con il Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram lascerà il club tedesco e si trasferirà nel nuovo club da lui scelto. All'attaccante francese non mancano le opzioni, ma come riporta RMC Sport sono due le candidate più convinte a ingaggiarlo: Paris Saint-Germain e Inter.

Il nome del nazionale francese con 10 presenze, autore di 16 gol e 7 assist con il suo club in questa stagione, era già stato fatto a Parigi durante l'inverno. L'attaccante, che ha giocato nel Sochaux e nel Guingamp, è attratto dall'ipotesi di giocare nella capitale e viene a Parigi di tanto in tanto nel tempo libero.

Il figlio maggiore di Lilian rappresenta un'opportunità di mercato perché è libero a fine stagione. L'adattamento negli spogliatoi - Tikus conosce e va d'accordo con i nazionali francesi Kylian Mbappé e Nordi Mukiele - non dovrebbe essere un problema al PSG.

Tuttavia, un eventuale arrivo di Marcus Thuram non metterebbe in discussione la volontà di inserire un altro attaccante per rafforzare il settore offensivo del club dell'Ile-de-France. Victor Osimhen rimane la prima scelta ma non ci sono stati progressi significativi in ​​questo dossier.