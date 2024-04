Il doppio binario campo ed extra-campo caratterizza questa parte di stagione dell'Inter. In tanti s'interrogano sul futuro societario e in serata sono emerse nuove indiscrezioni pubblicate dai colleghi di Repubblica. Una ricca famiglia del regno saudita (non il fondo statale PIF) sarebbe interessata all'acquisto del club nerazzurro e avrebbe preso contatti direttamente con gli Zhang in Cina. Ci sarebbe anche la determinazione di adoperare una due diligence sui conti del club per valutare possibili investimenti. L'indiscrezione - riferisce il sito del quotidiano - non trova conferme in Viale della Liberazione.

Repubblica evidenzia, poi, nel dettaglio, i prossimi possibili passi: "Ricordiamo che il prossimo 20 maggio scadrà il finanziamento da 275 milioni di euro che il fondo statunitense Oaktree ha concesso alla società lussemburghese con la quale Zhang amministra l'Inter. Ed è in corso una trattativa per la posticipazione della restituzione del prestito", conclude il sito del quotidiano.

