In attesa di improbabili offerte last-minute, tanto Joaquin Correa quanto Marko Arnautovic resteranno all'Inter per comporre un attacco a cinque punte (uno dei due scivolerà fuori dalla lista UEFA). La rosa, arricchita con largo anticipo grazie agli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, è quasi fatta, a questo punto del mercato. "Abbiamo ancora qualcosa da ultimare, ci manca un giocatore visto l’infortunio di Buchanan Ne parliamo con la dirigenza", ha spiegato ieri in conferenza stampa Simone Inzaghi. Una pista da seguire, conferma La Repubblica, è quella che porta al difensore argentino classe 2003 Tomas Palacios.

