Il nome di Alvaro Morata è uno dei più caldi annotati sul taccuino dei top club italiani alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei colleghi di Relevo l'offerta saudita è ancora sul tavolo, mentre la Roma ha già contattato l'Atletico Madrid: nelle prossime ore ci sarà un incontro tra il club giallorosso e gli agenti dello spagnolo, ma l'operazione è complicata dai costi.

La Juventus ha fatto un semplice sondaggio, mentre l'Inter è davanti ad un bivio: il club nerazzurro sta valutando se fare un passo avanti o se andare su altri profili. Più staccato il Milan, che non ha mosso passi concreti. La richiesta dell'Atleti per far partire l'ex Real è di 20 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!