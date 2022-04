L'Inter torna in campo già di venerdì e lo fa al Picco di La Spezia con l'obiettivo di insistere sul ritrovato momento positivo e accelerare nuovamente dopo aver superato il periodo più complicato della stagione. Le due vittorie con Juventus e Verona hanno inciso tantissimo, sia nel corpo che nella testa dei campioni d'Italia, che adesso non vogliono più fermarsi.



QUI SPEZIA – Niente da fare per Bourabia, tornato in gruppo in settimana, ma fuori dai convocati per mancanza di condizione. Lui e Leo Sena sono gli unici indisponibili in casa ligure, perché per il resto Thiago Motta può contare su tutta la rosa. Sarà come al solito 4-3-3, con Kiwior frangiflutti davanti la difesa e tridente offensivo formato da Agudelo (in vantaggio su Verde), Manaj (favorito su Nzola) e Gyasi.



QUI INTER – Inzaghi conosce benissimo l'importanza del match di oggi, ma al tempo stesso si fida di tutti i suoi ragazzi. Per questo motivo, considerando il calendario di nuovo fitto tra campionato e Coppa Italia, il tecnico nerazzurro opererà più di una modifica all'undici base. De Vrij è recuperato, ma va in panchina: dentro D'Ambrosio. Rispetto al 2-0 al Verona, dovrebbero tornare titolari sia Bastoni (in vantaggio su Dimarco) sia Lautaro (rientrato dalla squalifica). Darmian e Gosens sono idee valide: le loro quotazioni appaiono in ascesa anche per far tirare il fiato a Dumfries e Perisic. In attacco, accanto al Toro, Correa e Dzeko si sfidano per una maglia: il Tucu a oggi è leggermente favorito sul bosniaco.



---