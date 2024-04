Il grande giorno è arrivato. Stasera l'Inter ha la chance, probabilmente irripetibile, di conquistare lo scudetto battendo i rivali del Milan. E non sarebbe uno scudetto qualsiasi: parliamo del tricolore numero 20. Stanotte, al Meazza, si può scrivere la storia non solo dell'Inter, ma del calcio italiano.

QUI MILAN – Settimana non esattamente ideale per i rossoneri, reduci dal 3-3 in casa del pericolante Sassuolo e, soprattutto, dall'eliminazione cocente contro la Roma in Europa League. Gara che certamente ha lasciato strascichi nella testa e nel corpo dei ragazzi di Pioli. Il tecnico pare avere i giorni contati a Milanello e spera almeno di lasciare senza perdere il sesto derby di fila. Problemi in difesa: Tomori e Gabbia gli unici centrali disponibili. Bennacer in vantaggio su Adli e Musah.

QUI INTER – Inzaghi sta per spaccare la porta della storia del calcio italiano "a capocciate" per dirla alla Frattesi. Battere il Milan e contemporaneamente conquistare la seconda stella: nemmeno nei sogni più arditi si oserebbe imamginare una situazione del genere. E allora dentro la migliore Inter possibile, considerando anche il buonissimo stato di forma dei titolari e il ritorno dalla squalifica di Lautaro e Pavard, che avevano saltato il Cagliari. Resta il solito dubbio della stagione: Darmian o Dumfries a destra (stavolta favorito l'azzurro). Tutti a disposizione ad eccezione di Cuadrado, fermo per un lieve affaticamento.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Panchina: Sportiello, Nava, Simic, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Adli, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: Thiaw (1).

Indisponibili: Kjaer, Kalulu, Mirante, Pobega.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Massa.

Var: Marini (Mariani).

