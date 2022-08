È arrivato il giorno dell'esordio in campionato per l'Inter, che stasera sarà impegnata in Puglia sul campo del neo promosso Lecce. I nerazzurri, dopo un precampionato durissimo, intendono partire con il piede giusto in Serie A e quindi l'obiettivo è quello di ottenere i tre punti.

QUI LECCE – Qualche problema per i giallorossi, già estromessi dalla Coppa Italia per mano del Cittadella. Baroni dovrà capire soprattutto su chi fare affidamento in mezzo alla difesa, viste le defezioni di Dermaku e Tuia. Inoltre Cetin, appena arrivato, ha subito una distorsione alla caviglia che lo mette in dubbio: si farà di tutto per recuperarlo. Ballottaggi davanti tra Ceesay e Colombo e tra Di Francesco e Di Mariano.



QUI INTER – Inzaghi è stato perentorio in conferenza stampa: Gosens partirà dall'inizio. L'unico vero dubbio di formazione, quindi, già risolto alla vigilia dell'impegno odierno. Estrema fiducia nel tedesco, che sta lentamente tornando ai suoi livelli. Mancherà D'Ambrosio per un piccolo fastidio muscolare, mentre totalmente recuperato Brozovic che quindi agirà a metà campo tra Barella e Calhanoglu. Davanti riecco la Lu-La: dopo un anno di assenza, Lukaku si riprende il posto di fianco a Lautaro per ricomporre un tandem di valore assoluto. Panchina per tutti gli altri nuovi, ovvero Onana, Bellanova, Asllani e Mkhitaryan.



---