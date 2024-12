Si torna in campo di venerdì, in modo da avere più margine tra l'impegno di campionato di oggi con il Parma e quello di Champions di martedì a Leverkusen. L'Inter, reduce dalla spiacevole serata di Firenze, ha visto nel frattempo staccarsi Napoli e Atalanta, ma pure le frenate di Juventus e Lazio. Lazio caduta proprio sotto i colpi dell'avversario odierno dei nerazzurri.

QUI INTER – Inzaghi sembra avere pochissimi dubbi, anzi nessuno: dall'inizio gli stessi undici che avevano giocato i 15 minuti con la Fiorentina e che, dopo un inizio distratto, avevano preso in mano il match. Dunque, Bisseck a completare la difesa con De Vrij e Bastoni; Dumfries e non Darmian quinto a destra; Lautaro e Thuram di punta. Rispetto a domenica scorsa, torna tra i convocati Carlos Augusto: recupero molto importante per il tecnico interista. Resta ai box, invece, Acerbi: l'ex Lazio spera di esserci in Champions. Fuori anche Pavard e Di Gennaro.

QUI PARMA – Qualche assenza pesante anche in casa gialloblu. Pecchia, oltre ai lungodegenti, perde anche Charpentier e Benedyczak. Pesa, in particolare, la defezione di Bernabé, out già da qualche tempo. Si potrebbe riproporre di nuovo al difesa vista con la Lazio, ovvero con Delprato laterale di destra e Leoni in mezzo con Balogh. A centrocampo salgono le quotazioni di Hernani. Man e Cancellieri verso la conferma in attacco ai lati di Bonny.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh, Valeri; Keita, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

Panchina: Chichizola, Corvi, Valenti, Coulibaly, Di Chiara, Camara, Estevez, Hainaut, Haj Mohamed, Almqvist, Mihaila.

Allenatore: Pecchia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Charpentier, Bernabé, Circati, Kowalski, Benedyczak, Osorio.

ARBITRO: Abisso.

Assistenti: L. Rossi e Cipriani.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: Pezzuto (Paterna).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!