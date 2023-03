Con la rabbia di chi sa di aver gettato via l'ennesima chance in campionato, l'Inter torna in campo a sette giorni dal ko di Bologna. Sette come sono sette le sconfitte fin qui collezionate dai nerazzurri in Serie A: decisamente troppe. E allora i nerazzurri arrivano carichi all'impegno odierno, con la voglia di tornare al successo e dimenticare le brutture del Dall'Ara.

QUI INTER – Propositi bellicosi che però Inzaghi dovrà trasmettere in campo senza Skriniar e Dimarco: entrambi, già out a Bologna, non hanno recuperato dai rispettivi infortuni e non fanno parte dei convocati al pari del lungodegente Correa. Rispetto a una settimana fa, si prevede un cambio per reparto: Acerbi in difesa (fuori De Vrij), Barella a centrocampo (rifiata Mkhitaryan) e Dzeko in attacco (Lukaku parte dalla panchina) dovrebbero partire dall'inizio. Sulle fasce, invece, confermati Dumfries e Gosens.

QUI LECCE – Qualche problema per i giallorossi in difesa, dove Baroni non potrà disporre di Baschirotto (squalificato), Dermaku e Pograncic. Tuia più di Ceccaroni a fianco del rientrante Umtiti. In mezzo al campo, invece, Gonzalez è in vantaggio su Maleh. In attacco Di Francesco e Strefezza ai lati di Colombo. Banda è tornato dall'Africa e partirà dalla panchina.

