Nel momento di maggior gioia, l'Inter ha incassato tre pessime notizie: l'eliminazione beffarda dalla Coppa Italia e il doppio infortunio di Lautaro Martinez e Dimarco. Oggi, in casa con il Lecce, ci si aspetta la reazione veemente dei nerazzurri, vogliosi di riportare immediatamente il sorriso sui volti dei tifosi che anche stasera riempiranno il Meazza.

QUI INTER – Inzaghi, dunque, ha perso pure Dimarco dopo Lautaro (pensare che il Toro non si fermava per un infortunio dal dicembre 2021): per entrambi il 2023 è già terminato. Per sostituire il capitano, Arnautovic è in netto vantaggio su Sanchez, considerando che il cileno è tornato in gruppo solo nella giornata di ieri. Al posto di Dimas, invece, dentro ancora Carlos Augusto dopo i 120 minuti di coppa. Rispetto al match di mercoledì scorso, tornano dall'inizio i vari Sommer, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Ballottaggio in difesa dove Pavard è davanti a Bisseck. A destra ancora Darmian visto che ai box ci sono Dumfries e Cuadrado. Tra i convocati si rivede anche De Vrij, a questo punto fondamentale per le rotazioni.

QUI LECCE – Nessun problema, invece, per D'Aversa, che non sarà in panchina perché squalificato. Il tecnico abruzzese deve rinunciare solo al lungodegente Askildsen e a Dermaku, ma per il resto potrà contare su tutta la rosa. Un paio di dubbi: Gallo o Dorgu in difesa a sinistra e Sansone o Strefezza in attacco.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram. Arnautovic.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Dumfries, Lautaro, Dimarco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pograncic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Sansone, Piccoli, Banda.

Panchina: Brancolini, Samooja, Touba, Smajlovic, Venuti, Dorgu, Blin, Faticanti, Berisha, Rafia, Oudin, Strefezza, Listkowski, Krstovic.

Allenatore: Tarozzi (D'Aversa squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Askildsen, Dermaku.

ARBITRO: Marcenaro.

Assistenti: C. Rossi e Palermo.

Quarto ufficiale: Tremolada.

Var: Maggioni (Valeri).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!