Cancellare lo scivolone di Torino con la Juve e riprendere immediatamente confidenza con il successo per trascorrere una notte in testa alla classifica e mettere pressione al Napoli. Questo l'obiettivo dell'Inter, che oggi ospita un Genoa tranquillo dopo aver trovato una dimensione prolifica con Vieira in panchina.

QUI INTER – Inzaghi non recupera nessuno e, anzi, torna a perdere qualche uomo. Niente da fare per Thuram, che si arrende al dolore alla caviglia: la speranza è quella di riaverlo per Napoli. Stesso discorso per Carlos Augusto. Pià lunghi i tempi per Sommer, ieri operato alla mano: lo svizzero inizierà il percorso di recupero dalla prossima settimana. Tra i pali debutto in campionato per Martinez, con De Vrij che insidia Acerbi al centro della difesa. Ancora dubbi in cabina di regia: conferma per Calhanoglu o rilancio di Asllani? Occhio anche ai diffidati: a rischio Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Correa dovrebbe affiancare Lautaro in attacco. Tutti i dubbi, comunque, verranno risolti solo nella giornata di oggi.

QUI GENOA – Sono quattro gli assenti in casa rossoblu: fuori causa Thorsby, Badelj, Vitinha e Ahanor. Il tecnico Vieira deve decidere anche sul sistema di gioco che oscilla tra 3-4-2-1 e 4-2-3-1. A prescindere dal sistema di gioco, comunque, gli uomini scelti dovrebbero essere gli stessi, con il dubbio tra Zanoli e Sabelli per la fascia destra. Messias e Miretti, invece, vanno verso la conferma per supportare l'unica punta Pinamonti (ma occhio alla candidatura di Ekuban).

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.

Panchina: Calligaris, Zamarian, De Vrij, Bisseck, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Sommer, Thuram, Carlos Augusto.

GENOA (3-4-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Masini, Frendrup, Martin; Messias, Miretti; Pinamonti.

Panchina: Siegrist, Sommariva, Matturro, Kassa, Norton-Cuffy, Sabelli, Venturino, Onana, Malinovskyi, Cuenca, Cornet, Ekhator, Ekuban.

Allenatore: Vieira.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thorsby, Badelj, Vitinha, Ahanor.

ARBITRO: Piccinini.

Assistenti: Cecconi e Vecchi.

Quarto ufficiale: Arena.

Var: Serra (Chiffi).

