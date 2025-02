Archiviato il pari agrodolce nel derby, l'Inter torna in campo nella prosecuzione del match di Firenze sospeso al minuto 17 lo scorso 1° dicembre per il problema di Bove. Un recupero tanto atteso in casa nerazzurra che consentirà finalmente di avere una classifica non più virtuale nel duello di testa con il Napoli.

QUI FIORENTINA – Problemi e non pochi per Palladino, che potrà contare su pochi effettivi tra acciaccati e non eleggibili. Per regolamento, della partita non saranno i nuovi arrivati Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marí. Rispetto alla partita sospesa, intanto, hanno lasciato Firenze i vari Sottil, Martinez Quarta, Kouamé, Ikoné, Kayode e Biraghi. Possibile il ritorno alla difesa a tre. Solo in extremis si capirà se Adli (molto difficile), Cataldi e Colpani avranno superato i rispettivi infortuni e potranno andare almeno in panchina.

QUI INTER – Inzaghi valuta qualche cambio rispetto all'undici solito. La sorpresa potrebbe essere quella di rivedere Acerbi in campo come non accade da Verona-Inter dello scorso 23 novembre: per ora De Vrij è ancora avanti. Occhio anche alle candidature di Bisseck (per Pavard) e di Carlos Augusto (per Dimarco). Pure a metà campo potrebbe tirare il fiato uno tra Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu: in particolare il sardo è insidato da Frattesi. In attacco, invece, c'è Taremi che spera in una maglia, magari al posto di Thuram. Certamente titolare Dumfries, che lunedì non potrà giocare in quanto squalificato. Non sarà disponibile Zalewski, che non era tesserato lo scorso 1° dicembre. Restano ai box Correa e Di Gennaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pograncic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Gosens; Beltran, Gudmundsson; Kean.

Panchina: Terracciano, Martinelli, Moreno, Parisi, Cataldi, Harder, Colpani, Rubino, Caprini.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli, Pablo Marí, Bove, Adli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Pavard, Darmian, Dimarco, Asllani, Barella, Zielinski, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Correa, Zalewski.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Costanzo e Rossi.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Mazzoleni (Paganessi).

