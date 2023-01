Dimenticare lo scivolone con l'Empoli e ripartire immediatamente: questo l'obiettivo dell'Inter, che va a Cremona con l'intento di riallacciare il discorso lasciato nella serata magica della Supercoppa contro il Milan e derubricare il ko interno con i toscani alla stregua di un passo falso. Ma le assenze in casa nerazzurra restano diverse e molto pesanti.

QUI CREMONESE – Ballardini ha ridato solidità ai grigiorossi, capaci in pochi giorni di eliminare il Napoli dalla Coppa Italia e poi portare via un punto da Bologna. Fuori causa Lochoshvili, ballottaggio Bianchetti-Vasquez per la sua sostituzione. In mezzo al campo, invece, il posot dello squalificato Pickel dovrebbe essere preso dall'ex Benassi. Dessers recuperato, ma va in panchina. Ai box Quagliata.

QUI INTER – Qualche nodo da sciogliere per Inzaghi, alle prese con quattro forfait non di poco conto. Restano fuori gli squalificati Skriniar e Barella, oltre agli infortunati Brozovic e Handanovic. E allora occhio ai duelli per giocare dall'inizio: Darmian più di D'Ambrosio per sostituire lo slovacco in difesa; Gagliardini più di Asllani per prendere il posto dell'azzurro a metà campo. Attenzione anche a sinistra: Gosens insidia Dimarco. Per il resto, rispetto al match con l'Empoli, riecco Acerbi e Dzeko dal 1'. Per Lukaku si prevede un minutaggio maggiore nella ripresa dopo lo scampolo di gara di lunedì scorso.

---