Vincere per tenere viva la speranza. L'Inter non ha alternative: battere il Cagliari e sperare che l'Atalanta fermi il Milan, con la partita del Meazza che si giocherà proprio prima di quella in terra sarda. Dunque, i nerazzurri scenderanno in campo sapendo già il risultato dei rivali: in ogni caso, Handanovic e compagni vorranno battere i rossoblu a prescindere da quello che faranno i cugini.



QUI CAGLIARI – I sardi sono tornati dall'inferno al minuto 99 del match di Salerno grazie alla capocciata di Altare e il pari di ieri dei campani a Empoli ha riaperto scenari che sembravano impossibili. Però ora ci sarà da battere l'Inter e allora Agostini si affida al consolidato 3-5-2 senza stravolgimenti di sorta. Out il solo Nandez, ballottaggi in mezzo al campo Deiola-Marin e Lykogiannis-Dalbert. Davanti ancora spazio a Joao Pedro-Pavoletti.



QUI INTER – Inzaghi sa perfettamente quanto pesi il match odierno e, nonostante le fatiche di coppa, l'intenzione è quella di cambiare il meno possibile rispetto al trionfo contro la Juventus di mercoledì. Dunque, rispetto alla finale dell'Olimpico, il tecnico nerazzurro pensa di rilanciare dall'inizio Bastoni (out da Inter-Roma dello scorso 23 aprile) e Dumfries: i due sono favoriti su Dimarco e Darmian. Un cambio possibile anche in attacco, con Correa che insidia Dzeko per fare coppia con l'inamovibile Lautaro. Per il resto, confermati Skriniar e De Vrij in difesa e Barella-Brozovic-Calhanoglu come cerniera di metà campo. L'unico assente resta Vecino, che tornerà a disposizione per l'ultima con la Samp.



