Bayern 15, Inter 10, Barça 4, Plzen 0: questa la classifica del Gruppo C di Champions League. Posizioni cristallizzate a 90 minuti dal termine, con bavaresi e nerazzurri già sicuri degli ottavi rispettivamente al primo e secondo posto, e con i catalani aritmeticamente retrocessi in Europa League. Insomma, all'apparenza una sfida senza motivazioni, ma la Champions non può mai essere presa sotto gamba e gli stimoli potranno fiorire spontanei soprattutto in chi finora ha giocato meno.

QUI BAYERN MONACO – Tantissime assenze per Nagelsmann. Il tecnico tedesco ha confermato in conferenza stampa i forfait di Sané, Hernandez, De Ligt, Müller e Neuer. Da capire quanto turnover vorrà fare considerando ormai che il primo posto è già acquisito. La certezza è l'inserimento dal 1' di Gravenberch che nei giorni scorsi aveva reclamato maggior spazio. Davanti il giovane Tel in rampa di lancio.

QUI INTER – Si è di nuovo fermato Lukaku. E questa è una pessima notizia per i nerazzurri, che stavano riassaporando il gusto di avere il belga tra i convocati. Inzaghi pensava di incrementare ulteriormente il minutaggio del belga dopo gli scampoli con il Plzen e la mezzoretta con la Samp: piani saltati. Non dovrebbe partire dall'inizio Bastoni che è in diffida, mentre più chance le ha Lautaro (diffidato anche lui) viste le non perfette condizioni di Dzeko. Possibile che il tecnico nerazzurro scelga di dare una chance ad Asllani e Gosens, con Acerbi di nuovo titolare come braccetto. Skriniar può tirare il fiato grazie a Darmian e Bellanova spera nella prima da titolare. Ko anche Brozovic (può tornare con la Juve), D'Ambrosio (si rivedrà dopo la sosta) e Handanovic (in panchina per onor di firma).

---